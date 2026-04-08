Çanakkale Boğazı'nda Kurtarma Operasyonu
Çanakkale Boğazı'nda Kurtarma Operasyonu

08.04.2026 19:57
Arızalanan botu sürüklenen 3 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve limana ulaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen bottaki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Boğazda seyir halindeki fiber karinalı lastik botun makineleri, Güzelyalı açıklarında arızalandı.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye "KB-73" Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bottaki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı, fiber karinalı lastik bot, arızanın giderilmesi için kurtarma faaliyeti kapsamında yedeklenerek Kumkale Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
