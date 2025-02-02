Çanakkale Boğazı\'nda Müsilaj Yeniden Görüldü

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ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan müsilaj, dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında etkili olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Boğazın bazı noktalarında az miktarda görülen müsilaj, özellikle balıkçılar arasında tedirginlik yarattı. Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, kordon boyu ile feribot iskelesinde yoğun miktarda gözleniyor. Boğazda etkili olan müsilaj, dron ile havadan görüntülendi.