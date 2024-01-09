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Çanakkale Boğazı'nda Trafiğe Geçici Olarak Kapatma - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Trafiğe Geçici Olarak Kapatma

Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak durduruldu. Gemi kaptanları telsizle uyarıldı ve gemiler demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.

Çanakkale Boğazı\'nda Trafiğe Geçici Olarak Kapatma
09.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
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ÇANAKKALE'de kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Trafiğe Geçici Olarak Kapatma - Son Dakika
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