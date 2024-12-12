Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Kaptanlar telsizle uyarıldı ve gemiler demir bölgelerinde beklemeye alındı.

12.12.2024 08:58  Güncelleme: 08:59
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ÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu - Son Dakika
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