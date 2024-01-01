Çanakkale Boğazı\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafiğe Kapatma

ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.