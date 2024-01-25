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Çanakkale'de 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 3 farklı günde toplam 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale\'de 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
25.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 16:58
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ÇANAKKALE'de, 3 farklı günde toplam 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Çınarlı Köyü Dardanos Mahallesi'nde 17 ve 22 Ocak'ta, Ezine ilçesinde 22 Ocak ve Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ise 23 Ocak'ta ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 ayrı tarihte toplam 10 ev ve işyerinden yapılan hırsızlık olayının şüphelisinin E.I. olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, dün, düzenlenen operasyonla E.I.'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.I., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 10 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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