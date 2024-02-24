Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

24.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

"TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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