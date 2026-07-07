Çanakkale'de 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 16 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale\'de 16 Şüpheli Tutuklandı
07.07.2026 10:39
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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 16 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ve hırsızlık suçları dikkate alındı.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-6 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 49 kişi ve 3 bin 620 araç kontrol edildi, 415 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 kişiden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda, toplamda 270 gram narkotik madde, 854 adet uyuşturucu hap ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

Polis ekiplerince 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan 4 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan yakalanan 2 kişi de tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 89 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Hırsızlık, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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