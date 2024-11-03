Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-32" sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan tekne içindeki 7'si çocuk toplam 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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