Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" botu ekipleri, lastik bot içinde Yemen, Filistin ve Sudan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.