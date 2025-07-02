Çanakkale\'de 21 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi sorumluluğunda kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay 21 kaçak yapının yıkıldığını duyurdu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen ay Lapseki ilçesinde 1, Ayvacık ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 21 yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.