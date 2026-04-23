Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları

23.04.2026 11:45
Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak başladı.

ÇANAKKALE'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çanakkale'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Hayta, beraberinde 3 öğrenciyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "23 Nisan 1920'den bugüne, Gazi Meclisimizde milletimizin istiklali, istikbali ve aydınlık yarınları için emek vermiş; milli iradenin vatan sathında hakimiyeti adına mücadele etmiş, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milletvekillerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Bir asır önce dualarla, umutla ve sarsılmaz bir inançla açılan Gazi Meclisimiz, yurdumuzun işgal altında olduğu o çetin dönemde milletimizin hürriyet ve istikbal mücadelesinin kalbi olmuştur. Aziz milletimiz, hiçbir tahakküme boyun eğmeyen karakteri ve İstiklal Harbi'nde sergilediği eşsiz kararlılıkla tam bağımsız yaşama ülküsünü tarihin altın sayfalarına nakşetmiştir. 106 yıl önce millet iradesinin tecelli ettiği bu kutlu çatı altında atılan her adım, bugün çocuklarımızın gözlerinde parlayan umut, seslerinde yankılanan neşe ve kalplerinde filizlenen vatana bağlılık duygusuyla hayat bulmaktadır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu kent merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Çanakkale, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
Advertisement
