Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu 'KB-111' tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Ekipler, lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 11'i çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

26.02.2024 00:03  Güncelleme: 00:06
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Ayvacık açıklarında hareketli lastik bot tespit etti.

Ekipler, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 11'i çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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