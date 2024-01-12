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Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, Alemşah köyü yakınında bir kamyonette 30 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale\'de 30 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
12.01.2024 - 12:24,
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alemşah köyü yakınında 16 BBY 128 plakalı kamyonda 6'sı kadın,12'si çocuk 30 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç, yediemin otoparkına çekildi.

Araçta bulunan H.Ö. ve M.C.Ö. ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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