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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesinde karada bulunan 9 düzensiz göçmen ve Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bulunan 23 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalanarak kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
25.01.2024 - 22:31,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

"MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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