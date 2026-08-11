Çanakkale'de 59 Göçmen Yakalandı, 4 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 6 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 6 zanlı ile 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, 1 bot motoru ve 1 şişme bot, yediemin otoparkına teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.