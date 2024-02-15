Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta 67 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

15.02.2024 19:21
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TSCG-61" gemisi ve "KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, 32'si çocuk, 67 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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