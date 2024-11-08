Çanakkale'de Afet İletişim Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Çanakkale'de Afet İletişim Sistemi Kuruldu

Çanakkale\'de Afet İletişim Sistemi Kuruldu

USSOD, Çanakkale ve Trakya'da afetlerde iletişimi kesintisiz sağlamak için telsiz ağı kurdu.

08.11.2024 10:17
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Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde haberleşme altyapısında oluşabilecek kesintilerde alternatif olması amacıyla röle kurularak telsiz ağı hayata geçirildi.

Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, USSOD olarak 8 yıldır eğitimden kültüre, insani yardım faaliyetlerinden toplumsal projelere birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından haberleşme altyapılarında kesintiler olduğunu hatırlatan Bektaş, Çanakkale merkez ve çevre ilçeleri ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde arama kurtarma operasyonlarına destek sağlamak için sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını dile getirdi.

Çanakkale'deki Radar Tepesi'ne analog ve dijital sistemlerden oluşan röle kurduklarını belirten Bektaş, "Sistemin entegrasyonu, olası teknik aksaklıklar karşısında dahi iletişimin kesintisiz şekilde devam etmesini garanti ediyor. Bu önemli proje, gelecekteki olası afetlerde ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynayacak ve bölgemizde arama kurtarma çalışmalarındaki kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır." dedi.

Bektaş, söz konusu depremler sonrası dernek olarak arama kurtarma birimi kurduklarını, bu konuda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından akreditasyon için hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerin eğitimlerinin de devam ettiğini bildiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bir afet bölgesi. Yaşadığımız afetlerden ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ulusal olarak yaptığımız çalışmalarda toplumun yararını gözeterek, çalışmalar yürüterek projeler yapıyoruz ve bunlardan toplumun her kesiminin yararlanmasını sağlıyoruz. Sadece afet sonrasına hazırlık değil, afet öncesinde bu tür hazırlıklarımızı yaparak kesintisiz iletişimi sağlamak için böyle bir adım attık. Tüm ekip arkadaşlarımızla, arama kurtarma birimimizle iletişim halindeyiz. Olası bir afet zamanında da bu röle istasyonumuzu, frekansımızı bölgemize gelen ekiplerle, gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla herkesle paylaşabiliriz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Afet İletişim Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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