Çanakkale'de Akıllı Trafik Sistemi - Son Dakika
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Çanakkale'de Akıllı Trafik Sistemi

Çanakkale\'de Akıllı Trafik Sistemi
16.07.2026 16:41
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Çanakkale'de yapay zeka ile akıllı kavşak sistemi hayata geçirildi, trafik akışı hızlandı.

Çanakkale'de hayata geçirilen yapay zeka destekli "Akıllı Kavşak ve Trafik Yönetim Sistemi" ile kent içi ulaşımın daha güvenli, daha hızlı ve daha akıcı hale getirilmesi planlandı.

Projenin lansman tanıtımı Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Baro Başkanı Ardahan Dikme, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile proje ortakları katıldı.

Çanakkale Belediyesi, Türk Telekom ve ISSD Bilişim işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 10 kavşakta sinyal sürelerinin optimize edildiği, kentteki 4 kavşakta koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Yapılan çalışmayla bazı güzergahlarda seyahat süreleri yarı yarıya azaltılırken kavşaklardaki kuyruk uzunluklarda yüzde 88'e varan iyileşme sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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