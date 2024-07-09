Çanakkale'de Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Bayramiç'in Akpınar köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı'nın babası Zekeriya Kırcalı (90) evine dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri ve köylülere, ilerleyen saatlerde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve AKUT ekipleri de katıldı.

Ekiplerin, Zekeriya Kırcalı'yı köy çevresinde arama çalışması devam ediyor.