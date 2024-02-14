Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi

Çanakkale\'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

14.02.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Ulaşım, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement