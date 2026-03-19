Çanakkale'de Bayram Güvenliği İçin Önlemler Alındı

19.03.2026 14:26
Vali Toraman, Ramazan Bayramı için Çanakkale'de 3.023 personel ve 509 araçla güvenlik sağlayacak.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ramazan bayramı tedbirleri kapsamında kentte 3 bin 23 personel ve 509 araçla karada, 24 yüzer unsurla denizde görev yapılacağını söyledi.

Vali Toraman, Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan polis uygulama noktasını ziyaret edip yetkililerden bayram tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Sürücülerle sohbet eden Toraman, vatandaşlara seyir halinde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları tavsiyelerinde bulundu.

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ramazan ayının daha geride bırakıldığını ve bayrama erişildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Ramazan Bayramı tedbirleri genelgesi çerçevesinde ilgili birimlerin gerekli hazırlıklarını ve planlamalarını yaptığını ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"İlgili tedbirlerimiz artık, uygulanmaya başlandı. Çanakkale'de de il genelinde tedbirler kapsamında 3 bin 23 kolluk personelimiz sahada olacak. Bu personellerimiz 509 araçla vazife yapacaklar. 319 ekip olarak çalışacaklar. Bunlara ilave olarak denizlerimizde Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı 24 yüzer unsur vazife icra edecek. Ramazan Bayramı müddetince yalnızca kolluk kuvvetlerimiz değil diğer ilgili personellerimiz de vazifelerinin başında olacaklar. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, itfaiyemiz, hastanelerimiz, acil servislerimiz, kara yollarının ekipleri ve özel idarenin ekipleri de sahada olacaklar."

Toraman'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Çelikkanat eşlik etti.

Kaynak: AA

