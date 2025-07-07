Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, ilçede seyyar satıcılık yapan H.T, geçen hafta belediyenin sosyal tesislerine alkolle girmek istedi. Belediye iştiraki olan şirkette müdürlük yapan E.T'nin H.T'yi uyarması üzerine tartışma yaşandı.
Olaydan bir hafta sonra ilçe meydanında karşılaşan E.T. ile H.T. arasında yeniden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.T, E.T'ye bıçakla saldırdı. Kavgada araya giren E.T'nin oğlu D.T, bıçakla ağır yaralandı.
Yaralı, zabıta aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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