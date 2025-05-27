Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının İfadesi - Son Dakika
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Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının İfadesi

Çanakkale\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının İfadesi
27.05.2025 11:12
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Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Çanakkale'de 16 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren zanlı Uğur Zan'ın ifadesine ulaşıldı.

Zanlı Zan emniyetteki ifadesinde, olay günü eşiyle son bir kez buluşmak istediğini belirtti. Bunun için eşini aradığını söyleyen Uğur Zan, ifadesinde şunları anlattı:

"Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracımla takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi, Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı."

Daha önceki olaylardan dolayı kendisini kamerayla çekeceğini tahmin ettiğini söyleyen Zan, şöyle devam etti:

"Beni kameraya çekeceğini veya Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

Uğur Zan, yaşadığı olayın şokuyla titremeye başladığını belirterek, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum." dedi.

Olay

Uğur Zan, 16 Mayıs'ta, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı, 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etmiş, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş ettiği Zan'ı öldürmüş, kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Zeynep Zan'ın cenazesi, 17 Mayıs'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının İfadesi - Son Dakika

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