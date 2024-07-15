Çanakkale'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale\'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları yangına müdahale etti ve yangın kısmen kontrol altına alındı. Kara ekipleri yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

15.07.2024 22:21
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Bayramiç'in Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı. Kara ekiplerinin yangını tamamen kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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