Çanakkale\'de ciple otomobil çarpışması: 2\'si ağır 5 yaralı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Remzi Sümer idaresindeki 17 ZD 790 plakalı otomobil, Hurma köyünden ana yola çıktığı sırada Çanakkale yönünden Çan'a giden Ali Rıza Karataş'ın kullandığı 34 KK 7448 plakalı cip ile çarpıştı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Remzi Sümer, Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin ile diğer aracın sürücüsü Karataş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Remzi Sümer ile Zülfiye Sümer'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.