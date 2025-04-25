Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay'ın kahramanları, muharebelerin 110. yılında Conkbayırı'nda anıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay'ın kahramanları, muharebelerin 110. yılında Conkbayırı'nda anıldı

Çanakkale\'de destanlaşan 57. Alay\'ın kahramanları, muharebelerin 110. yılında Conkbayırı\'nda anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

25.04.2025 10:10
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, törende yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi tarifsiz duygularla 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatan için destan yazanların izinde olduklarını belirten Koçoğlu, "Adımlarımızla sadece bir yolu değil, tarihimizin en anlamlı sayfalarını da birlikte geçtik. Hepimiz idrak ettik, bugün bu yürüyüşü gerçekleştirmek, aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına bir saygı duruşu, bir minnet ifadesidir." dedi.

Safa Koçoğlu, Çanakkale ruhunu Conkbayırı'nın sinesinde bir kez daha hatırladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vatanımızın en kritik anlarından birinde, tarihin seyrini değiştiren mücadeleyi veren ecdadımızın aziz hatırasına vefa borcumuzu eda ediyoruz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için bu toprağın altına giren tüm şehitlerimizi, 57. Alay'ın kahramanlarını, Hüseyin Avni Bey'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bundan tam 110 yıl önce, işgalci güçler bütün kudretleriyle bu topraklara ayak bastıklarında, karşılarında hiçbir şeyin korkutamadığı bir millet buldular. Ellerinde silahlarından daha fazla imanlarıyla, ruhlarıyla, yürekleriyle bir araya gelen kahramanlar gördüler. İşte o kahramanlar, üzerinde gururla durduğumuz Conkbayırı'nda destan yazdılar. Bu destanın mürekkebi onların asil kanlarıydı, sayfaları ise bu kutsal vatan topraklarıydı."

Koçoğlu, Conkbayırı'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğin en anlamlı simgesi olduğunu vurguladı.

Gençlere duyduğu güven, milli hafızaya verdiği önem ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Koçoğlu, "Sevgili gençler, Çanakkale zaferi, sadece kazanılan bir savaş değildir. O aynı zamanda Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı, Arap'ı, Roman'ı ile birlik içinde, omuz omuza durmayı başaran, büyük bir milletin yeniden ayağa kalktığı, dirildiği tarihtir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Kurmay Binbaşı Fevzi Özdemir de 110 yıl önce Çanakkale'de yaşananları anımsattı.

Yaş ortalaması sadece 24 olan 57. Alay'ın kahramanlarının bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban ettiğini vurgulayan Karabulut, "Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak, cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar, dönmeyi asla düşünmediler." ifadesini kullandı.

Karabulut, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay'ın kahramanları, muharebelerin 110. yılında Conkbayırı'nda anıldı - Son Dakika

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