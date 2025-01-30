Çanakkale'de Dev Orkinos Beslendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Dev Orkinos Beslendi

Gökçeada'da balıkçılar, tekneden yem atarak dev orkinosu besledi, anlar sosyal medyada ilgi gördü.

30.01.2025 17:37
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Çanakkale'de denizde dev orkinosu beslediler

Çanakkale'de tekneden atılan yemleri dev orkinos hızla kaptı

Dev orkinos balığını yemle besledikleri anlar ilgi topladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan balıkçı İlker Özdemir ile arkadaşlarının tekneden denize yem atarak, dev orkinos balığını besledikleri anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşlarının, tekneden denize yem atarak dev bir orkinosu beslediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balıkçı kaptan İlker Özdemir ve arkadaşları, Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa Kayalığında olta ile balık avlamak için denize açıldı. Ekip, burada karşılaştıkları dev bir orkinosu, tekneden yem atarak besledi. Büyük hızla yemi kapan orkinosun gözden kaybolduğu anlar, sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Paylaşılan bir diğer videoda ise oltaya takılan dev bir orkinosun, kısa sürede oltayı kopararak kaçtığı görüntüler yer aldı. O anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle izlendi. İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliğe yönelik sözleriyle sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bir anda fenomen haline gelen İlker Özdemir'in sosyal medyadaki videoları da milyonlarca takipçisi tarafından ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dev Orkinos Beslendi - Son Dakika

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