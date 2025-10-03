Çanakkale\'de Dolu Etkili Oldu

Çanakkale'de akşam saatlerinde dolu etkili olurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış yaklaşık 10 dakika sürdü.
Çanakkale'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşların da evlerine gitmekte zorlandığı görüldü.
