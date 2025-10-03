Çanakkale'de Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
Çanakkale'de Dolu Etkili Oldu

03.10.2025 23:39
Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de akşam saatlerinde dolu etkili olurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış yaklaşık 10 dakika sürdü.

Çanakkale'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

10 DAKİKA SÜRDÜ, HAYATI FELÇ ETTİ

Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşların da evlerine gitmekte zorlandığı görüldü.

Kaynak: DHA

23:39
