Çanakkale'de duyarlılık arttı, orman yangınında düşüş yaşandı - Son Dakika
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Çanakkale'de duyarlılık arttı, orman yangınında düşüş yaşandı

Çanakkale\'de duyarlılık arttı, orman yangınında düşüş yaşandı
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ÇANAKKALE'de geçen yıl 1 Ocak-12 Temmuz tarihleri arasında toplam 89 orman yangınında 195 hektarlık alan zarar görürken, aynı dönemde 370 orman dışı alan yangını kayıtlara geçti; bu yılın aynı döneminde bu rakam 45 orman yangınında 30 hektara geriledi.

ÇANAKKALE'de geçen yıl 1 Ocak-12 Temmuz tarihleri arasında toplam 89 orman yangınında 195 hektarlık alan zarar görürken, aynı dönemde 370 orman dışı alan yangını kayıtlara geçti; bu yılın aynı döneminde bu rakam 45 orman yangınında 30 hektara geriledi. Orman dışı alan yangını sayısı da 188 olarak gerçekleşti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İlk 6 aylık veriler, alınan tedbirlerin ve vatandaşlarımızın artan duyarlılığının olumlu sonuçlarını gösteriyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü 2026 verilerine göre; Çanakkale'de hem orman yangınlarında hem de orman dışı alan yangınlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir azalma yaşandı. Çanakkale'de geçen yıl 1 Ocak-12 Temmuz tarihleri arasında toplam 89 orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda 195 hektarlık alan zarar gördü. Aynı dönemde 370 orman dışı alan yangını kayıtlara geçti. 2026 yılının aynı döneminde 45 orman yangını yaşanırken, yanan alan 30 hektara geriledi. Orman dışı alan yangını sayısı da 188 olarak gerçekleşti.

'YANGIN SEZONU DEVAM EDİYOR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Çanakkale, orman varlığı ve doğal zenginlikleriyle ülkemizin en kıymetli bölgelerinden biri. Bu nedenle yangın riskine karşı yıl boyunca yoğun bir hazırlık yürütüyor, ekiplerimizle 7 gün 24 saat görev başında bulunuyoruz. İlk altı aylık veriler, alınan tedbirlerin ve vatandaşlarımızın artan duyarlılığının olumlu sonuçlarını gösteriyor. Ancak yangın sezonu henüz devam ediyor. En küçük bir ihmal dahi büyük kayıplara yol açabiliyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm vatandaşlarımızdan özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde çok daha dikkatli olmalarını, anız yakmamalarını, ateş yakmaktan kaçınmalarını ve duman ya da yangın belirtisi gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

'ZARAR GÖREN ALANLAR AĞAÇLANDIRILDI

Geçen yıl Çanakkale'de büyük orman yangınlarının yaşandığını ve bu sayının 155 olduğunu hatırlatan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise "Yangın açısından sıkıntılı bir sezon geçirdik. Geçen yıl boyunca 155 orman yangınında 8 bin 500 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanların tamamı ağaçlandırılarak tekrar orman haline getirildi. Çalışmaları da devam ediyor. Bu sene geçtiğimiz yıla nazaran oldukça iyi gidiyor" diye konuştu.

'ÇANAKKALE'DE YANGIN ÇALIŞTAYLARI YAPILDI'

Bu sene orman yangınlarıyla mücadelede sezon öncesi hazırlıklara ağırlık verdiklerine dikkati çeken Demirci, "Çanakkale'de yangın çalıştayları yapıldı. Çalıştay sonuçlarının sahaya uygulamaları gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'ye ayrı bir önem verdiğini hissettirdi. Ekipman olarak bizleri güçlendirdi. Eğitim faaliyetlerini tamamladık. Bu zamana kadar 12 bin 500 orman köylüsüne, 5 bin arıcı, avcı, çobana eğitim verildi. 307 okulda tüm öğrencilere ulaşmaya çalıştık. 2 bin 18 gönüllüsünü eğitimleri tamamlandı. Bunların neticesinde de bugün itibarıyla oldukça iyi bir konumdayız. İklimin de bunda çok önemli bir etkisi var. İnşallah sezonu kazasız, belasız kapatırız. Malumunuz; 25 Temmuz 1994 tarihinde Çanakkale Orman Bölge Müdürümüz, Talat Göktepe Eceabat'ta bir yangında şehit düşmüştü. Bu vesileyle hem Talat Göktepe'yi hem orman şehitlerimizi çeşitli etkinliklerle, dualarla bu hafta anma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu vesileyle bu zamana kadar şehit olan 161 orman şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de duyarlılık arttı, orman yangınında düşüş yaşandı - Son Dakika

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