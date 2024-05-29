Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Çanakkale\'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan operasyonda, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde H.N. ve B.Ö'nün adreslerinde 2 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

29.05.2024 16:33
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde H.N. ve B.Ö'nün adreslerinde 2 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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