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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 29 göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 29 göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonu: 29 göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
28.12.2023 - 14:11,
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Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvacık ve Ezine ilçelerinin sahil kesiminde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda durdurulan biri ticari taksi 4 araçta bulunan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri N.Y, Ç.M, M.M.G. ve S.Ç. insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: AA
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