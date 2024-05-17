Çanakkale'de Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Çanakkale'de Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Çanakkale\'de Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında 12 engelli genç, yemin ederek askerlik heyecanı yaşadı. Gençlere eğitim verildi, asker selamı öğretildi ve Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı. Ayrıca gençler, TCG Türkeli gemisini ziyaret edip gemi komutanından bilgi aldı. Törenin sonunda gençlere terhis belgeleri verildi.

17.05.2024 09:50
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Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na aileleriyle gelen 12 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubayı tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Ayrıca gençlere refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

Askerlik heyecanı yaşayan gençler, daha sonra Nara İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Türkeli" gemisini ziyaret edip, gemi komutanından bilgi aldı.

Engelli gençlerden Arda Özayabakan, gazetecilere, bir günlüğüne de olsa askerlik heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Baba Ömer Faruk Özayabakan, Arda'nın bugünü bir yıldır beklediğini ifade etti.

Alican Duman üniforma giyip vatani görevini yaptığını belirterek, "Komutanlarım hep yardımcı oluyor. Askerlik yapmak istiyordum ama araya pandemi girdi. Dedem bugünleri görseydi çok sevinirdim. Dedem asker olmamı çok istiyordu." diye konuştu.

Mirza Çelik, "Boğaz Komutanlığı'nda asker oldum. Vatani görevimi yapacağım. Her şey için çok teşekkür ederim." dedi.

"Şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale"

Aileleriyle yemeğe katılan gençler, Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki törene geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler ant içti.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik uygulamasının asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyet'ine beslediği büyük sevginin göstergesi olduğunu söyledi.

Engelli evlatların askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnek olduğunu anlatan Biçen, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde benzer programlar dahilinde askerlik çağındaki gönüllü kardeşlerimiz, evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de 12 gencimiz de kutsal vatanı görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz önce icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır."

Programın sonunda engelli gençlere terhis belgeleri verildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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