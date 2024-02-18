Çanakkale'de eski eşini öldüren kişi ve kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de eski eşini öldüren kişi ve kardeşi gözaltına alındı

Çanakkale\'de eski eşini öldüren kişi ve kardeşi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, eski eşini öldürdükten sonra cesedini Biga'da bir araziye gömdüğü iddia edilen kişi ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen kardeşi gözaltına alındı. Fırat Y'nin cinayeti itiraf ettiği ve Saliha G'nin cesedini hafriyat alanına gömdüğünü anlattığı belirtildi. Saliha G'nin ilk evliliğinden 18 yaşından küçük iki çocuğu olduğu öğrenildi.

18.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, eski eşini öldürdükten sonra cesedini Biga'da bir araziye gömdüğü iddia edilen kişi ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen kardeşi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Biga'da yaşayan Fırat Y. (30), dün eşinin hastalandığını söyleyerek, ilçedeki bir arkadaşından ödünç olarak aracını istedi.

Daha sonra kardeşi Yağız Y'yi de (20) yanına alan Fırat Y, konuşmak için eski eşi Saliha G'nin Lapseki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Fırat Y. ile otomobile aldığı Saliha G. arasında bir süre sonra tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Y, Saliha G'yi aracın içinde bıçaklayarak öldürdü.

Fırat Y. daha sonra kardeşi Yağız Y'nin de yardımıyla Saliha G'nin cesedini, Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömdü.

Sabah saatlerine doğru Fırat Y'den teslim aldığı aracında kan lekelerini fark eden arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Fırat Y'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ederek, Saliha G'yi hafriyat alanına gömdüğünü anlattığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan cenazesi otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesine götürülen Saliha G'nin, ilk evliliğinden, 18 yaşından küçük iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de eski eşini öldüren kişi ve kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de eski eşini öldüren kişi ve kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement