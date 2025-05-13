8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

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Çanakkale'de 10 Mayıs'ta yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

13.05.2025 13:27  Güncelleme: 14:00
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Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bölünmüş yolun karşı şeridine geçerek, Ezine istikametine doğru devrilmişti.

8 ÖLDÜ, 21 YARALANDI

Kamyonun, yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak devrilmişti. Aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü de önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan sürücüsüz 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ezine ilçesi girişinde geçen cumartesi meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kayıtlarda, karşı şeride geçerek devrilen tomruk yüklü kamyona otomobil ve otobüsün çarpması yer alıyor.

8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akif:
    Ülke gündemi pkklilarla meşgul 3 gün önce bukadar vatandaşımız ölmüş kimsenin umrunda değil 3 2 Yanıtla
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