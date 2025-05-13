Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bölünmüş yolun karşı şeridine geçerek, Ezine istikametine doğru devrilmişti.
Kamyonun, yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak devrilmişti. Aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü de önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.
Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan sürücüsüz 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.
Ezine ilçesi girişinde geçen cumartesi meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kayıtlarda, karşı şeride geçerek devrilen tomruk yüklü kamyona otomobil ve otobüsün çarpması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › 8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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