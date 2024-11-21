Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle iptal edilen Boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 12.30, Çanakkale- Eceabat hattındaki seferlerin saat 13.00 itibarıyla tarifeye uygun şekilde yapılmaya başlandığı duyuruldu.
Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerin saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Feribot Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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