Çanakkale\'de Feribot Seferleri Yoğun Sis Nedeniyle Durduruldu

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FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,