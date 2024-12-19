FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU
Çanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Feribot Seferleri Yoğun Sis Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
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