Çanakkale'de Fırtına Çatılara Zarar Verdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

İlçede dün sabah başlayan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. İlçeye bağlı Babakale köyünde bir restoranın çatısı, Assos Antik Kenti'nde ve Paşaköy köyünde de 2 evin çatısı rüzgar sebebiyle uçtu.

Çatılardan kopan parçalar çevreye savruldu. Olaylarda yaralanan olmazken, çevreye savrulan çatı parçaları vatandaşlarca kaldırıldı.