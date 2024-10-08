Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.
Aliağa'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "RAZOUK" isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "KURTARMA-3" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Gemi Arızası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?