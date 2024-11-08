Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Ekim ile 7 Kasım arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.