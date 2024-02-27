Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale\'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, Bademli köyü yakınında durdurdukları araçlarda yasa dışı yollarla ülkeye giren 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit etti. Tutuklanan zanlılar adli makamlara sevk edilirken, göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

27.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bademli köyü yakınında art arda seyreden iki aracı durdurdu.

E.C'nin kullandığı 17 HT 101 plakalı araçtaki 9 Afganistan uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

E.C. ile 34 BPZ 674 plakalı araçtaki T.S. ve R.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan E.C. ve T.S. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Araçlar ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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