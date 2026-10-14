Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Çanakkale\'de huzur uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 7\'si tutuklandı
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Çanakkale'de 5-12 Ekim'de yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 144 kişi denetlendi, aranan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Uygulamalarda 47 düzensiz göçmen GÖKSEM'e teslim edildi; göçmen kaçakçılığı operasyonunda 81 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 9 bin 144 kişi ve 1900 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 9 bin 144 kişi ve 1900 araç kontrol edildi, 422 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 200 gram uyuşturucu, 105 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

"Nitelikli yağma" suçundan yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekiplerce, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda da çeşitli ülkelere mensup 81 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 4 araç, 128 bin 200 lira, 35 can yeleği, 10 can simidi ve 3 hava pompası ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 128 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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