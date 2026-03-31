Çanakkale\'de Huzur Uygulaması: 6 Tutuklama

31.03.2026 15:41
Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 6 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında yakalanan 3'ü firari hükümlü toplam 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 9 bin 173 kişi, 3 bin 84 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı, 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplamda, 26,91 gram narkotik madde, 148 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.

Ayrıca 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 kişi ile aynı suçlardan hapis cezasıyla aranması olan 3 firari hükümlü tutuklandı.

Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 5 düzensiz göçmen Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Olaylarda kullanılan 1 araç, 7 bin 900 lira, 4 şambrel, 2 can yeleği, 1 el pompasına el konuldu.

Ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli makamlara sevk edilen 1 zanlı tutuklandı, 3 adet tabanca ve 6 adet fişek, 4 adet telefon ve 480 lira ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 82 hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

