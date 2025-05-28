Çanakkale'de İklim Eylemi İçin Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

(ÇANAKKALE) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen, Türkiye Avrupa Vakfı ve Çanakkale Belediyesi ortaklığında sürdürülen "Bir Katılımcı ve Kapsayıcı İklim Eylem Modeli: Çanakkale İklim Eylem Grubu ve İklim Elçileri" projesi kapsamında "İklim Eylemi Bilgilendirme ve Danışma Toplantıları" gerçekleştirildi.

"Bir Katılımcı ve Kapsayıcı İklim Eylem Modeli: Çanakkale İklim Eylem Grubu ve İklim Elçileri" projesi kapsamında düzenlenen İklim Eylemi Bilgilendirme ve Danışma Toplantıları, 21-22 ve 27 Mayıs 2025 tarihlerinde üç ayrı oturumda 09.00-12.30 saatleri arasında Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Türkiye Avrupa Vakfı yetkilileri, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, STK'lar, kent gönüllüleri ve Çanakkale Belediyesi personeli katıldı.

Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar ve Türkiye Avrupa Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Emre Gür'ün açılış konuşmaları ile başlayan toplantılarda söz alan Türkiye Avrupa Vakfı Proje Koordinatörü Anıl Kocaoğulları, projenin içeriğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Açılış ve projeyle ilgili yapılan bilgilendirme konuşmalarının ardından katılımcılar ile yapılan grup çalışması bölümüne geçildi. Su Yönetimi, İklim Uyumu ve Farkındalık, Enerji ve Ulaşım başlıklarında oluşturulan çalışma masalarında, katılımcıların görüşleri ve önerileri değerlendirilerek interaktif şekilde Çanakkale'de iklim politikalarının birlikte şekillendirilmesi amacıyla, proje kapsamında yapılabilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda ise çalışma gruplarından çıkan sonuçlar, projenin uygulanmasında izlenecek yol haritası için raporlandı.