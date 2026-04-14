Çanakkale'de, jandarma ekipleri dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-8 Nisan tarihleri arasında sorumluluk sahasındaki köylerde toplum destekli güvenlik hizmeti kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, köyleri ziyaret ederek dolandırıcılık ve hırsızlık olayları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Jandarma Bilgilendirme Turu - Son Dakika
