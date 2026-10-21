Çanakkale'de jandarma okul servisi denetiminde 51 araca cezai işlem uyguladı - Son Dakika
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Çanakkale'de jandarma okul servisi denetiminde 51 araca cezai işlem uyguladı

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Çanakkale\'de jandarma okul servisi denetiminde 51 araca cezai işlem uyguladı
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Çanakkale'de 14 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında jandarmanın okul çevresi denetimlerinde 1312 okul servisi kontrol edildi, 51 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 523 okul çevresi ve 747 umuma açık yer kontrol edilirken silah ruhsatı sahiplerine SMS gönderildi.

Çanakkale'de, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 14 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 523 okul çevresi, 402 metruk bina, 747 umuma açık yer kontrol edildi, 8 bin 801 kişi, 4 bin 479 araç, 1129 sürücü sorgulandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 1312 okul servisi denetlendi, 51 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, çocukların güvenliği ve muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla silah ruhsatı sahiplerine SMS gönderilerek ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemi hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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