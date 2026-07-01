Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Çanakkale'de kutlandı - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Çanakkale'de kutlandı

Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı Çanakkale\'de kutlandı
01.07.2026 11:48
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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Liman Başkanı Biçici, Kabotaj Kanunu'nun önemini vurguladı. Römorkörlerle su gösterisi yapıldı, dalgıçlar dip temizliği gerçekleştirdi.

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında, Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Biçici, törende yaptığı konuşmada, denizlerdeki bağımsızlığın ve egemenlik haklarının en önemli simgelerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl gururunu yaşadıklarını söyledi.

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin kendi sularında yük ve yolcu taşıma, liman hizmetleri ve deniz ticaretini kendi egemenliği altında yürütme hakkını kazandığını hatırlatan Biçici, "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığının ve denizlerdeki egemenliğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Tarih boyunca denizlerin merkezinde yer alan Çanakkale yalnızca stratejik konumuyla değil denizcilik kültürü, limanları ve deniz emniyetine sunduğu katkılarla ülkemiz için büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Römorkörlerden Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, törenin ardından "Kilitbahir" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü botlarıyla Boğaz'da su gösterisi sunuldu.

Yat Limanı'nda denize dalan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eftelya Dina Denizcilik ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dalgıçları dip temizliği yaptı. Dip temizliğinde dalgıçlar, denizden çok sayıda çöp çıkardı.

Törene, Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Yasin Duman, Çanakkale Limanı Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, gemi acentelerinin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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