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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaçak yapıların yıkımı başladı - Son Dakika
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaçak yapıların yıkımı başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde, orman arazisine inşa edilen kaçak ev, baraka ve ağılların yıkımına başlandı. Mahkeme kararıyla yıkım gerçekleştirilen yapılar, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltılarak yıkılmaya başlandı.

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde kaçak yapıların yıkımı başladı
15.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:16
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, orman arazisine inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyünde, ormanlık alana ev, baraka ve ağıl yapan Hüseyin G, Yahya G, Kadir A. ve Recep Ç. hakkında, Orman İşletme Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine, Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesinde 2020 tarihinde dava açıldı.

Mahkeme son duruşmada, kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı aldı. Sanıklar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesinin yıkım kararına itiraz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Davanın karara bağlanmasının ardından Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ağıl, ev ve barakaların yıkımına başlandı.

Sanıklar Hüseyin G, Yahya G. ve Kadir A'ya ait ağıl ve evler boşaltılırken, Recep Ç, küçükbaş hayvanlarını götürecek yer bulamadığı gerekçesiyle binaları boşaltamadı.

Bölgeye sevk edilen Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman memurları ve jandarma gözetiminde diğer binaların yıkımına başladı.

Kaynak: AA
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