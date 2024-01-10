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Çanakkale'de Kar Yağışı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kar Yağışı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Çanakkale'de başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar tatil edildi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ayrıca, Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve kar yağışı nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

10.01.2024 - 12:30,
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ÇANAKKALE'de dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 46 köy yolunda ekipler temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi günü Çanakkale için sağanak yağış, fırtına ve kar uyarısı yapıldı. Uyarının ardından dün sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından etkisi artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Çanakkale- Biga karayolunda ise buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil yolu trafiğe kapattı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarında temizlik çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle boğaz trafiği saat 10.10 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale\'de Kar Yağışı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Kar Yağışı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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