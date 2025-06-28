ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çan ilçesinde ise bağlı Eski Yayla köyünde yaşayan Asiye Gören'den (70) haber alamayan yakınları durumu yine jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Kaybolan İki Kişi İçin Arama - Son Dakika
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